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  • Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'da ana tabloya kalamadı
Spor

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'da ana tabloya kalamadı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tabloya kalamadı.

AA27 Haziran 2024 Perşembe 19:51 - Güncelleme:
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'da ana tabloya kalamadı
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Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da milli sporcu Zeynep Sönmez, ana tabloya kalamadı.

Milli tenisçi, Wimbledon'da üçüncü ve son eleme turunda dünya 131 numarası Ukraynalı Daria Snigur'la karşılaştı.

Rakibi karşısında ilk seti 6-1 kazanan 22 yaşındaki Zeynep, ikinci sette 4-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve seti 7-5 kaybetti. Son sette 4-1 öne geçen Zeynep, rakibinin geri dönüşüne yine engel olamadı ve seti 7-5, 2 saat 5 dakika süren maçı da 2-1 kaybederek elendi.

  • Zeynep Sönmez
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