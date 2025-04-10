Milli tenisçiler, İsveç'i mağlup etti

Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki SEB Arena'da gerçekleşen grup maçlarının ikincisinde Türkiye, İsveç'le karşılaştı.

Eşleşmenin ilk maçında Ayla Aksu, Nellie Taraba Wallberg'i 6-3, 5-7 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yendi ve Türkiye 1-0 öne geçti. Günün ikinci maçında Zeynep Sönmez, rahat bir maçla Lisa Zaar'ı 2-0'la (6-2, 6-4) geçmeyi başardı ve Türkiye 2-0'lık üstünlük yakaladı.

Son maçta İpek Öz-Çağla Büyükakçay ikilisi, Lea Nillson-Linea Bajraliu'ya 2-1 yenildi.

Toplam skorda İsveç'i 2-1 yenerek Grup 1'in A Grubu'nu ilk sırada tamamlayan Türkiye, 2026 Billie Jean King Kupası elemelerine katılabilmek için C Grubu'nun ikincisi Macaristan'la karşılaşacak.