Milli voleybolcu Efe Mandıracı'nın yeni adresi İtalya oldu

Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'un altyapısından yetişen milli voleybol Efe Mandıracı, İtalya ekibi Piacenza'ya transfer oldu. İtalya Ligi'ne transfer olarak bir hayalini daha gerçekleştirdiğini dile getiren 22 yaşındaki smaçör, "Güçlü ve hedefleri olan bir takıma geldiğim için mutluyum. Benim için çok güzel bir deneyim olacak" diye konuştu.

Arkas Spor'da A takımda 2019-20 sezonundan bu yana forma giyen Efe, yaşadığı sakatlıklara rağmen voleybola dönerek sergilediği performansla alkış topladı. Genç voleybolcu yeni kulübüyle katıldığı özel turnuvada Modena karşısında ilk maçına çıktı.