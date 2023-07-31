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Spor

Milli voleybolcu Hande Baladın'a korkunç tehdit!

Başarılı voleybolcu Hande Baladın'ın şampiyonluk sevincine gölge düştü. Şampiyon olduktan 3 gün sonra sosyal medyadan tehditler alan Baladın, 'Can güvenliğim yok' diyerek savcılığa başvurdu. Voleybolcu, M.N. isimli kişi tarafından ortada hiçbir neden yokken tehdide maruz kaldığını iddia etti. Oyuncu, 'M.N., 'Yüzüne asit atacağım. Senden intikam almadan ölmeyeceğim' diye beni tehdit ediyor' dedi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

31 Temmuz 2023 Pazartesi 12:04 - Güncelleme:
Milli voleybolcu Hande Baladın'a korkunç tehdit!
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Milli voleybolcu Hande Baladın'ın şampiyonluk sevincine gölge düştü. Şampiyonluktan 3 gün sonra sosyal medya hesabından tehditlere maruz kalan genç voleybolcu "Can güvenliğim yok. Korkuyorum" diyerek savcılığa koştu. "Yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit edildiğini ileri süren Baladın, takıntılı kullanıcıdan şikayetçi oldu.

TEHDİTLERİN SONU GELMEDİ

Sabah'ın haberine göre; Instagram kullanıcısı Mustafa N, ortada hiçbir tartışma yokken voleybolcuya, oynadığı Eczacıbaşı takımına ve sponsor firmaya yönelik "Sizin isminizin kurtuluşu yok. Birinizden birine zarar vermezsem sizden beter olayım" şeklinde paylaşımda bulundu. Mustafa N, tehditlerinin seviyesini arttırarak devam etti.

"YÜZÜNE ASİT ATACAĞIM"

Hızını alamayan kullanıcı, Baladın'a yönelik "Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor. Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok" şeklinde korkunç ifadeler kullandı.

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