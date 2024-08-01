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Spor

Milli yelkenci Merve Vatan finalin kapısından döndü

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar yelken branşı rüzgar sörfü kategorisinde milli sporcu Merve Vatan genel klasmanda 18. sırada yer aldı. İlk 10 sporcunun finallerde mücadele etmeye hak kazanacağı müsabakada milli yelkenci organizasyona veda etti.

AA1 Ağustos 2024 Perşembe 20:41 - Güncelleme:
Milli yelkenci Merve Vatan finalin kapısından döndü
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar yelken branşı rüzgar sörfü kategorisinde mücadele veren Merve Vatan finallere kalamadı.

Marsilya'da gerçekleştirilen yelken yarışlarında olumsuz hava koşulları sebebiyle birçok yarış iptal edildi.

Merve Vatan'ın mücadele ettiği rüzgar sörfü kategorisinde 20 yarış yapılması gerekirken, yinelenen hava koşulları sebebiyle 14 etap sonunda yarışlar bitirildi.

İlk 10 sporcunun finallerde mücadele etmeye hak kazanacağı müsabakada Merve Vatan genel klasmanda 18. sırada yer aldı.

  • Paris 2024
  • Merve Vatan
  • Yelken branşı

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