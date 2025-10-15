Milli yelkenci Rüzgar Uzel'in hedefi Balkan Şampiyonası'nda kürsü

Wuxi kentindeki şampiyonada müsabakalar, 24-30 Ekim tarihlerinde yapılacak. Yılın en önemli organizasyonu öncesi kamp çalışmalarını Ankara'da gerçekleştiren Tekvando Milli Takımı, hazırlıklarında sona yaklaştı. Milliler, şampiyonaya katılmak için 19 Ekim'de yola çıkacak.

Tekvando Milli Takımlar Teknik Sorumlusu Alper Kavcı ile ilk kez Büyükler Dünya Şampiyonası'na katılacak genç sporcular Yusuf Badem ve Şevval Çakal, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hazırlık sürecinin iyi geçtiğini vurgulayan Kavcı, "Ekibimizde çok tecrübeli sporcular da genç bir jenerasyonumuz da var. Bu süreçte kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın yanı sıra İngiltere, Mısır, Fransa gibi takımlarla ortak kamplar yaptık. Özellikle genç sporcularımızın motivasyonlarını artırmak ve uluslararası tecrübe kazanmaları için böyle kampları tercih ettik ve bundan büyük sonuç aldık. Performansları iyice arttı. Bu da bizi çok memnun etti." ifadelerini kullandı.

Kavcı, 2023 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan son Dünya Şampiyonası'nda millilerin, takım halinde kadınlarda birinci, erkeklerde üçüncü olduğunun hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"O kadrodan bu zamana kadar bazı değişiklikler oldu. O kadrodan şu anda sadece Nafia, Merve ve Hatice var. Genç bir jenerasyonla yarışacağız orada. Tabii ki Nafia, Merve, Hatice çok tecrübeli sporcular. Bu sporculardan tabii ki madalya beklentimiz yüksek ama gençlerimizden de beklentimiz yüksek. Gençlerimiz bize gelecek için umut vadediyor. Onları orada deneyeceğiz. İlk defa yarışacak çok sporcumuz var. Bunlardan da şampiyonluk bekliyoruz. İnşallah onlar da ay-yıldızlı bayrağımızı yukarılara çekeceklerdir."

Milli tekvandocuların bu branşın yer aldığı tüm olimpiyatlardan madalyayla dönmeyi başarmasıyla ilgili Alper Kavcı, "Son olimpiyatlarda beklentimiz daha yüksekti ama bir tık altında kaldık. Nafia sadece üçüncü oldu. Merve, Hatice, genç sporcularımız var. Bir sonraki Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda bayrağı daha yukarıya taşımayı hedefliyoruz. Çok yetenekli sporcularımız var. İsim verecek olursak; Ömer Furkan Dayıoğlu ve Furkan Ubeyde Çamoğlu'ndan ciddi başarılar bekliyoruz. Önemli başarı elde edebilecek başka genç sporcularımız da var. İyi bir jenerasyonumuz var. Bunları inşallah en yüksek seviyeye taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin erkekler tekvandoda da gelişim kaydettiğine işaret eden Kavcı, "Türkiye, her daim kadınlarda iyi oldu. Erkeklerde de sıçramamız var, beklentimiz yüksek. Yusuf Badem de gençlerde son Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu. Yeni bir yıldız, yeni bir 'Servet Tazegül' diyebiliriz. İnşallah bunları en iyi şekilde hazırlayarak, Los Angeles 2028'de bu çocuklarımızla madalya alacağız." diye konuştu.

Alper Kavcı, 2025 Dünya Şampiyonası hedefiyle ilgili soru üzerine şunları aktardı:

"Olimpiyatlardan sonra genelde biraz inişli-çıkışlı performanslar olabiliyor. Bırakan sporcular oluyor, yeni çıkan sporcular oluyor. Biz de yeni çıkan sporcularımız var. Bu yönden umutluyum. Allah'ın izniyle Dünya Şampiyonası'nda erkeklerde de madalyalar almayı umut ediyorum. Federasyon başkanımız Bahri Tanrıkulu'na, bize verdiği imkanlardan dolayı teşekkür ediyoruz. Kendisi üç kez dünya şampiyonu olmuş bir isim. Sporcularımızla, bizlerle bire bir ilgileniyor. Bu imkanları sağladığı için devletimize, Gençlik Spor Bakanlığımıza da teşekkür ediyorum."

- Yusuf ve Şevval'in ilk Dünya Şampiyonası heyecanı

Büyüklerde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacak milli sporculardan Yusuf Badem, başka ülkelerle yaptıkları ortak kampların verimli geçtiğini dile getirerek, "Ayrı bir heyecan var. Rakiplerimin iyi olduğunu biliyorum, hepsi olimpik dereceli benden büyük sporcular. Yaşım genç ama kendime güveniyorum." dedi.

Çok hiperaktif olduğu için tekvandoya başladığını, gençlerde 2024 yılında dünya ikinciliği elde ettiğini ve uluslararası birçok turnuvada madalyalar kazandığını söyleyen Yusuf, iyi bir takıma sahip olduklarını vurguladı.

Çin'de 58 kiloda tatamiye çıkacak 18 yaşındaki milli tekvandocu, "Takımda olimpik madalyalı, dünya dereceli birçok ağabeyim, ablam var. Gerçekten hepsi çok başarılı. Ben de onlardan ilham alarak daha da başarılı olmak istiyorum. En büyük hedefim, olimpiyat birinciliği." ifadelerini kullandı.

Kadınlar 62 kiloda seçmeyi kazanarak Dünya Şampiyonası kadrosuna dahil olan Şevval Çakal ise şöyle konuştu:

"Çok heyecanlıyım. Hazır hissediyorum. Takımda olimpiyat, dünya dereceli ablalarım, ağabeylerim var. Onların olması beni mutlu ediyor. Çok heyecanlıyım ama inşallah güzel geçecek. Yılın başından itibaren sürekli kamplar yaptık. Son kampta İngiltere ve Mısır milli takımları vardı. Çok verimli kamp oldu. Maç yapma imkanımız oldu. Farklı sistemlerle çalıştık, güzeldi. Şampiyonluk hedefiyle gidiyorum. Üç ay önce FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda şampiyon olmuştum. Şu anki hedefim, bu Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olmak. Takım halinde de şampiyonluğun geleceğine çok inanıyorum."

Milli takım kadrosu

Çin'in Wuxi kentindeki 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:

Erkekler: Furkan Ubeyde Çamoğlu (54 kilo), Yusuf Badem (58 kilo), Ömer Faruk Dayıoğlu (63 kilo), Berkay Erer (68 kilo), Mehmet Kani Polat (74 kilo), Yigithan Kılıç (80 kilo), Orkun Ateşli (87 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo)

Kadınlar: Emine Göğebakan (46 kilo), Elif Sude Akgül (49 kilo), Merve Dinçel Kavurat (53 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Şevval Çakal (62 kilo), İkra Kayır (67 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo), Nafia Kuş Aydın (+73 kilo)

