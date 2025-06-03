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Spor

Milli yelkencilerden 1 altın ve 1 bronz madalya

Milli yelkenciler, İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen 2025 Optimist Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın ve 1 bronz madalya alırken, takım halinde de birincilik elde etti.

AA3 Haziran 2025 Salı 22:19 - Güncelleme:
Milli yelkencilerden 1 altın ve 1 bronz madalya
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Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2025 Optimist Avrupa Şampiyonası final yarışlarıyla tamamlandı.

Organizasyonda Türkiye adına yarışan Yalıkavak Yelken Spor Kulübü sporcusu Cengiz Eren Güvenç, Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Milli yelkencilerden Ada Vera Tüfekçiler (Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi) de bronz madalyanın sahibi oldu.

Ayrıca, 2025 Optimist Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışan sporcular, takım halinde de birinciliğe ulaştı.

Türkiye Yelken Federasyonu dereceye giren sporcuları, milli takım antrenörleri Alican Selcik ile Gökhan Durkal'ı, sporcuların ailelerini ve kulüplerini tebrik etti.

  • optimist avrupa şampiyonasi
  • altin madalya
  • bronz madalya

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