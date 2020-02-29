Milli yıldız 2 gol attı, takımı kaybetti

29 Şubat 2020 Cumartesi00:35 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 00:37

Bundesliga'nın 24. haftasında Fortuna Düsseldorf'un Hertha Berlin ile 3-3 berabere kaldığı maçta milli futbolcumuz Kenan Karaman attığı gollerle maça damga vurdu.

Maçın 6 ve 45+1. dakikalarında sahneye çıkan Kenan Karaman, attığı gollerle takımına hayat verdi. 63. dakikada oyundan alınan Kenan Karaman oyundan çıktıktan sonra ise Düsseldorf adeta kabusu yaşadı.

KAAN AYHAN 90 DAKİKA OYNADI

64'te Thommy'nin kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indiren Hertha Berlin, 66'da Matheus Cunha ve 75'te Piatek'in penaltısıyla maçta 3-3'lük eşitliği yakalayarak 1 puanı kaptı.

Bir diğer milli futbolcumuz Kaan Ayhan ise maçta 90 dakika forma giydi.

Düsseldorf bu sonuçla 21 puana yükselirken Hertha Berlin ise 27 puana çıktı ancak her iki takım da düşme potasından bu hafta da uzaklaşamadı.

(Sporx)



