Milli yıldız Enes Ünal'dan tarihi rekor geliyor! Fenerbahçeli yıldızı geride bırakacak

Enes Ünal, formasını giydiği İspanya La Liga ekibi Getafe'de bir rekora hazırlanıyor. Bu sezon başarılı performansıyla yükselişini sürdürerek büyük beğeni toplayan Enes Ünal, İspanyol ekibinde 2 gol daha atması halinde bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Roberto Soldado'yu geride bırakarak Getafe'de bir sezonda en çok gol atan isim olacak.

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ENES ÜNAL, REKORA HAZIRLANIYOR

İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyen Enes Ünal, bu sezon 14 golle takımına katkıda bulundu. Milli oyuncu sezonun geri kalanında 2 gol daha atması halinde Getafe'de bir sezonda en çok gol atan isim olacak.

ESKİ FENERBAHÇELİ ROBERTO SOLDADO'YU GEÇEBİLİR

Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe'de de forma giyen Roberto Soldado, 16 golle Getafe'de bir sezonda en çok gol atan isim oldu. Milli oyuncunun Soldado'nun rekorunu geçmek için sadece 2 gole ihtiyacı var.

ENES ÜNAL'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Enes Ünal, bu sezon Getafe'de başarılı performansıyla büyük beğeni topladı. 24 yaşındaki milli golcü, Getafe formasıyla bu sezon 28 maçın 24'ünde ilk 11'de yer aldı. Ünal, bu karşılaşmalarda 14 gol ile takımına katkıda bulundu.