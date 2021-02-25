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Spor

Milli yıldız gururlandırdı! Yusuf Yazıcı Avrupa Ligi tarihine geçti

UEFA Avrupa Ligi'nde milli oyuncularımızın yer aldığı Lille, son 32 turunda Ajax'a elendi. Ajax filelerini havalandıran ancak takımının elenmesine engel olamayan Yusuf Yazıcı, UEFA Kupası/Avrupa Ligi tarihinde bir sezonda en fazla gol atan Türk futbolcu oldu.

25 Şubat 2021 Perşembe 23:00 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 23:04
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UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun önemli kapışmalarından Ajax - Lile eşleşmesinde güzü gülen Ajax oldu, İlk maçı 2-1 kazanan Ajax, evinde de 2-1 kazandı ve son 16 arasına adını yazdırdı.

Ajax'a galibiyeti ve turu getiren golleri 15. dakikada Klaassen ile 88. dakikada Neres kaydetti. Lille'in tek golünü ise milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı 78. dakikada penaltıdan kaydetti.

Lille'de Yusuf Yazıcı 90 dakika sahada kalırken, Zeki Çelik 62. dakikada sakatlık yaşayarak kenara geldi. Öte yandan Ajax filelerini havalandıran Yusuf Yazıcı, UEFA Kupası/Avrupa Ligi tarihinde bir sezonda en fazla gol atan Türk futbolcu oldu.

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