Milli yıldız Kenan Karaman'a sürpriz talip

Schalke 04 forması giyen Kenan Karaman için sürpriz bir talip çıktı.

Alman basınında yer alan habere göre, Hellas Verona'nın ara transfer dönemi için 29 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.

Schalke'nin ise bu sezon 6 gol atan Kenan Karaman'ı satmaya niyetinin olmadığı aktarıldı.

Kenan Karaman'ın Schalke'de bu düzenli olarak forma şansı bulduğu ve soyunma odasında da sözü geçen bir oyuncu olduğu kaydedildi.

Milli futbolcunun ayrıca Avrupa Şampiyonası'na katılacak Türkiye kadrosunda yer almak istediği vurgulandı.

Bu sezon Schalke'de 6 kez fileleri havalandıran Kenan Karaman'ın Schalke ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Milli futbolcu, 2021-2022 sezonunda Beşiktaş forması giymişti. Kenan Karaman, siyah-beyazlı forma altında 35 maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.