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Spor

Milli yıldız Süper Lig'e geri dönüyor

Galatasaray transferde hız kesmiyor. Sarı kırmızılı ekip yerli rotasyonu güçlendirmek için kolları sıvadı. Son hedef ise geçen sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Yusuf Yazıcı oldu. İşte haberin detayları...

12 Eylül 2023 Salı 09:35 - Güncelleme:
Milli yıldız Süper Lig'e geri dönüyor
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Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Yusuf Yazıcı için Galatasaray'ın devreye girdiği belirtildi. Orta sahaya yerli futbolcu arayan sarı kırmızılılar milli oyuncu için Lille'in kapısını çaldı. Fotomaç'ın haberine göre Fransız kulüp Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray transferine sıcak bakıyor.

YUSUF YAZICI SESLERİ

Lille'den yaz transfer döneminde ayrılması beklenen Yusuf Yazıcı, Al Nassr ile görüşmüş ancak anlaşamamıştı. Fransız kulüpte kalan ve ligde forma da giyen 26 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz hafta gol atma başarısı da göstermişti. Yusuf Yazıcı'nın Lille ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Fransız kulüp yıldız oyuncunun Galatasaray'a transferine sıcak bakıyor.

GEÇTĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da geçiren Yusuf Yazıcı 20 maçta forma giymiş ve 5 gol 1 asistlik performans göstermişti. Bu sezona Lille'de başlayan milli oyuncu 6 maça çıktı ve 1 gol attı.

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