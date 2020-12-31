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Spor

Ahmed Kutucu'ya Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş da talip oldu

Almanya Bundesliga'da Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ahmed Kutucu için Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ın da talip olduğu belirtildi.

31 Aralık 2020 Perşembe 21:01 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 21:01
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Adı Fenerbahçe'yle anılan milli futbolcu Ahmed Kutucu için Beşiktaş'ın da devreye girdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama üzerinde durduğu iddia ediliyor. Beşiktaş'ın da aynı şekilde kiralama teklifiyle Schalke'nin kapısını çalması bekleniyor.

Gelsenkirchen takımı, kulübün finansal durumu nedeniyle oyuncuyu bonservisiyle elinden çıkarmaya sıcak bakıyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Ahmed Kutucu, A Milli Takım formasını iki kez terletti. 20 yaşındaki forvet bu sezon Bundesliga'da çıktığı 4 maçta gol veya asist katkısı yapmadı.

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