10 Aralık 2025 Çarşamba
  • Milli yıldızdan kötü haber! Oyuna devam edemedi...
Spor

Milli yıldızdan kötü haber! Oyuna devam edemedi...

Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlık yaşayarak henüz 11. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

9 Aralık 2025 Salı 23:44
Milli yıldızdan kötü haber! Oyuna devam edemedi...
Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçta sakatlandı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli yıldız, sakatlanmasının ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Inter'de sakatlanan Hakan Çalhanoğlu yerine 11. dakikada Zielinski oyuna dahil oldu.

DURUMU KISA SÜRE İÇİNDE NETLEŞECEK

Çalhanoğlu'nun sağlık durumu hakkında daha fazla bilgi verilmesi bekleniyor. Inter teknik heyeti ve sağlık ekibi, oyuncunun durumu hakkında yapılacak tetkiklerin ardından kesin değerlendirmeyi yapacak.

