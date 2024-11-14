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Spor

Milli yıldızlara büyük onur! Küresel Futbol Ödülleri'nde aday gösterildiler

A Milli Takım'ın yıldız isimleri Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız, 2024 Küresel Futbol Ödülleri'ndin çeşitli kategorilerinde aday gösterildi.

AA14 Kasım 2024 Perşembe 17:20 - Güncelleme:
Milli yıldızlara büyük onur! Küresel Futbol Ödülleri'nde aday gösterildiler
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Milli oyuncular Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız, 2024 Küresel Futbol Ödülleri'nde (Globe Soccer Awards) çeşitli kategorilerde aday gösterildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İtalya temsilcisi Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Orta Saha Oyuncusu" kategorilerinde adaylar arasında yer aldı.

İspanya ekibi Real Madrid'de oynayan Arda Güler ile İtalya'nın Juventus takımında görev yapan Kenan Yıldız ise "2024'ün Yükselen Oyuncusu" kategorisindeki adaylar arasında yer buldu.

Ödüller, 27 Aralık Cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Oy verme işlemi, 14 Aralık'ta sona erecek.

Organizasyon için "https://vote.globesoccer.com/" internet sitesi üzerinden oy kullanılabilecek.

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