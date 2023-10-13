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Spor

Milli yıldızlara özel takip! İtalyan devleri iki oyuncuyu radarına aldı

Dün akşam 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan'a karşı 1-0 galip gelen millilerde Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek, gösterdiği performansla İtalyan devlerini peşine taktı. Milan'ın iki oyuncuyu da takibe aldığı belirtilirken, Napoli'nin de Ferdi Kadıoğlu için nabız yoklayacağı öne sürüldü.

Akşam13 Ekim 2023 Cuma 18:38 - Güncelleme:
Milli yıldızlara özel takip! İtalyan devleri iki oyuncuyu radarına aldı
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A Milli Takım'ın Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçta gözler Fenerbahçeli oyuncuların üzerindeydi.

Calcio Mercato'nun haberine göre; Hırvatistan - Türkiye maçında Benfica'nın Hırvat forveti Petar Musa'yı takip eden Milan, Fenerbahçe'nin iki milli oyuncusuna da dikkat kesildi.

İSMAİL VE FERDİ'YE DİKKAT KESİLDİLER

Haberde; Milan'ın Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'i mercek altına aldığı belirtilirken, Ferdi Kadıoğlu ile Napoli'nin de ilgilendiği kaydedildi.

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Ayrıca haberde; Milan'ın yaz transfer döneminde Arda Güler'i transfer etmek için Fenerbahçe ile yaptığı görüşmelerde sarı-lacivertli kulüp ile geliştirdiği ilişkilerin bu transferlerde önemli rol oynayacağını düşündüğü belirtildi.

Hırvatistan maçına hem Ferdi Kadıoğlu hem de İsmail Yüksek ilk 11'de başlarken; Ferdi 90 dakika, İsmail ise 86 dakika oyunda kaldı.

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