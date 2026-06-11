2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Takım'ımızda milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, basın toplantısında konuştu.

Turnuvaya katılarak hayallerini başardıklarını ifade eden Kerem Aktürkoğlu, "24 yıl sonra buradayız, ağabeylerimizin dünya üçüncülüğü hikayeleriyle büyüdük. Hepimizin hayaliydi. Bunu başarmış olmak, ülkemizi Dünya Kupası'nda temsil etme fırsatını yakalamak büyük bir gurur. Sadece buraya gelmek, katılmak bizim gibi bir ülke için başarı olmamalı. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra burayı futbolumuzla ve takım olarak sahaya her şekilde kendi karakterimizi, futbolumuzu yansıtıyoruz. Bu da sonuçlara olumlu yansıyor. Bu turnuvaya çok iyi form grafiğiyle geldik. 24 yıl sonra ülkemizin, taraftarlarımızın neler beklediğinin farkındayız. Bu beklentileri karşılamak için sahada kim olursa olsun, arkasında 85 milyon olacak. Sahaya kim çıkarsa çıksın, ay-yıldızlı formayı en güzel şekilde temsil edecek. Ülkemizi, hak ettiği yere çıkarırız ve bunu tüm dünyaya gösteririz umarım" dedi.

"FORVETTE RAHAT HİSSEDİYORUM"

Açıklamalarını sürdüren Kerem, "Ben kanat oyuncusuyum ama Montella hocayla milli takımda forvet oynuyorum. Bir şikayetim yok, iyi hissediyorum. Takıma olumlu katkı sağladığımı düşünüyorum, hocamız da böyle düşünüyor. Kim oynarsa oynasın katkı verebilmek önemli, ben de takıma katkı sağladığım zaman mutlu oluyorum. Forvette rahat ve iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

ORKUN KÖKÇÜ: AİLE ORTAMI GİBİ

Öte yandan basın toplantısında konuşan Orkun Kökçü ise, "Arkadaş ortamı, aile ortamı gibi, çok iyiyiz. Herkes iyi anlaşıyor. Bu da antrenmanlara yansıyor. Çok eğlenceli bir şekilde hazırlanıyoruz. Hazırız. Daha da iyi hazırlanacağız. İlk maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. 2002'nin hikayelerini duyuyorsun; babam, amcalarım anlatıyor. Ben yaşayamadım tabii, 24 sene sonra turnuvaya katıldık. Ben Hollanda'da doğup büyüdüğüm için, 2010'da Hollanda finale çıktı, oradaki heyecanı gördüm. Ben de bir gün inşallah Türkiye ile bunu yaşarım diye hayal kuruyordum. Şimdi bu sahnedeyiz. İnşallah biz de yaşayabiliriz" dedi.

Başarılı orta saha oyuncusu, "Herkes önemli bu takımda. Hoca nasıl bir 11'le çıkarsa çıksın hocanın arkasında, bu kararın arkasında. Ne katabileceğimi biliyorum takıma, özelliklerimi biliyorum. Hoca da şans verirse en iyi şekilde göstermek istiyorum" açıklamasında bulundu.