Spor

Milli yıldızlarımız maça damga vurdu! Juventus, Inter'i yıktı

İtalya Serie A'nın 3. haftasında derbide Juventus, sahasında Inter'i konuk etti. Allianz Stadyumu'nda oynanan derbide kazanan 4-3'lük skorla Juventus oldu.

13 Eylül 2025 Cumartesi 21:07
Milli yıldızlarımız maça damga vurdu! Juventus, Inter'i yıktı
İtalya Serie A'nın 3. haftasında derbide Juventus, sahasında Inter'i konuk etti. Allianz Stadyumu'nda oynanan derbide kazanan 4-3'lük skorla Juventus oldu.

Juventus, 14. dakikada Lloyd Kelly ile 1-0 öne geçti. Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun 30. dakikada attığı golle durumu 1-1'e getirdi.

Juventus, Kenan Yıldız'ın 38. dakikada attığı golle Inter karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

HAKAN YİNE SAHNEDE

Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun 65. dakikada attığı golle Juventus karşısında 2-2'lik eşitliği buldu. Milli yıldız, bu golüyle derbide ikinci kez ağları havalandırdı.

INTER ÖNE GEÇTİ

Inter, 76. dakikada Marcus Thuram ile bir gol daha buldu ve Juventus deplasmanında 3-2 öne geçti.

KENAN'DAN BU KEZ ASİST

Juventus, Khephren Thuram'ın 82. dakikada attığı golle durumu 3-3'e getirdi. Thuram'ın bu golünde asisti yapan isim Kenan Yıldız oldu.

JUVENTUS KAZANDI

Ev sahibi Juventus, 90+1. dakikada Vasilije Adzic'in golüyle Inter'i 4-3'lük skorla mağlup etmeyi başardı.

Juventus'ta mücadeleye ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, 90 dakika sahada kaldı. Inter'de iki kez ağları havalandıran Hakan Çalhanoğlu, 82'de oyundan çıktı.

Bu sonucun ardından Juventus, 9 puana yükseldi. Inter, 3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Hellas Verona deplasmanına gidecek. Inter, sahasında Sassuolo'yu konuk edecek.

