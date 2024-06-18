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Spor

Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, Paris 2024 kotası aldı

Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, Sırbistan'da devam eden Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda erkekler 100 metre kurbağalamada 59.23'lük derecesiyle Avrupa ikincisi olarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

18 Haziran 2024 Salı 23:04 - Güncelleme:
Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, Paris 2024 kotası aldı
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Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, Sırbistan'da devam eden Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda erkekler 100 metre kurbağalamada 59.23'lük derecesiyle Avrupa ikincisi olarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklama göre, başkent Belgrad'daki Milan Gale Muskatirovic Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, erkekler 100 metre kurbağalamada yarışan ay-yıldızlı yüzücü Berkay Ömer Öğretir, 59.23'lük derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Bu derecesiyle olimpiyat A barajını geçen Berkay Ömer, Paris 2024 Olimpiyatları'na da katılma hakkı kazandı.

Şampiyona 23 Haziran'da sona erecek.

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