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Spor

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonu!

Milli sporcu Kuzey Tunçelli, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbest kategorisinde üst üste üçüncü kez altın madalyanın sahibi oldu

AA3 Temmuz 2025 Perşembe 21:55 - Güncelleme:
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonu!
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Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbest kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre, Slovakya'nın Samorin kasabasında düzenlenen organizasyonun 3. günü tamamlandı.

Kuzey, final yarışında 14 dakika 45.05 saniyelik süresiyle birinci oldu ve erkekler 1500 metre serbestte üst üste 3'üncü Avrupa gençler şampiyonluğunu elde etti.

Bu sonuçla Türk sporcuların şampiyonadaki madalya sayısı 3'e (2 altın, 1 bronz) çıktı.

  • Kuzey Tunçelli
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