  • Milli yüzücü Nusrat Allahverdi, gençlerde dünya şampiyonu oldu
Spor

Milli yüzücü Nusrat Allahverdi, gençlerde dünya şampiyonu oldu

Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Nusrat Allahverdi, erkekler 50 metre kurbağalamada altın madalya kazandı.

24 Ağustos 2025 Pazar 21:04
Milli yüzücü Nusrat Allahverdi, gençlerde dünya şampiyonu oldu
Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Nusrat Allahverdi, erkekler 50 metre kurbağalamada altın madalya kazandı.

Romanya'nın Otopeni kasabasındaki organizasyonun son gününde havuza giren Nusrat, erkekler 50 metre kurbağalama finalindeki 26.98 saniyelik süresiyle gençlerde Avrupa'dan sonra dünya şampiyonu da oldu.

Milli sporcu Tuncer Berk Ertürk ise erkekler 200 metre kelebek finalinde yüzdü. Yarışı 1 dakika 58.21 saniyede bitiren Tuncer Berk, bronz madalya elde etti.

Türkiye, bu sonuçların ardından şampiyonayı 4 madalyayla (3 altın, 1 bronz) tamamladı.

  • Nusrat Allahverdi
  • Altın Madalya
  • Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası

