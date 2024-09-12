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Spor

Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Jude Bellingham ile bir araya geldi

Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı, 2024 Paris Paralimpik Oyunları sonrasında La Liga ekiplerinden Real Madrid'de orta saha mevkisinde oynayan dünyaca ünlü İngiliz milli futbolcusu Jude Bellingham ile fotoğraf çekindi.

IHA12 Eylül 2024 Perşembe 12:03 - Güncelleme:
Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Jude Bellingham ile bir araya geldi
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Fransa'da 28 Ağustos'ta başlayan 2024 Paris Yaz Paralimpik Oyunları, 8 Eylül 2024 tarihinde sona erdi. 22 spor dalında 549 karşılaşmanın yapıldığı ve 170 Ulusal Paralimpik Komitesi'nden 4 bin 463 sporcunun da katılım sağladığı organizasyonda Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı'da yer aldı. Organizasyonun sona ermesinin ardından Boyacı, Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Jude Bellingham ile bir araya gelerek fotoğraf çekindi. Boyacı'nın kişisel hesabından paylaşmış olduğu o fotoğraflar sosyal medyada ise gündem oldu.

Boyacı, o paylaşımda "Bu ilham verici etkinlikte ülkemi temsil etmekten onur duyuyorum" ifadesine de yer verdi.

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