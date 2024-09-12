Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Jude Bellingham ile bir araya geldi

Fransa'da 28 Ağustos'ta başlayan 2024 Paris Yaz Paralimpik Oyunları, 8 Eylül 2024 tarihinde sona erdi. 22 spor dalında 549 karşılaşmanın yapıldığı ve 170 Ulusal Paralimpik Komitesi'nden 4 bin 463 sporcunun da katılım sağladığı organizasyonda Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı'da yer aldı. Organizasyonun sona ermesinin ardından Boyacı, Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Jude Bellingham ile bir araya gelerek fotoğraf çekindi. Boyacı'nın kişisel hesabından paylaşmış olduğu o fotoğraflar sosyal medyada ise gündem oldu.

Boyacı, o paylaşımda "Bu ilham verici etkinlikte ülkemi temsil etmekten onur duyuyorum" ifadesine de yer verdi.