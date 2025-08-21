İSTANBUL 30°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2025 Perşembe / 27 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9391
  • EURO
    47,6615
  • ALTIN
    4394.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milli yüzücüden büyük başarı! Kuzey Tunçelli'den altın madalya
Spor

Milli yüzücüden büyük başarı! Kuzey Tunçelli'den altın madalya

Milli sporcu Kuzey Tunçelli, Romanya'nın Otopeni kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 7:46.52'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

IHA21 Ağustos 2025 Perşembe 21:17 - Güncelleme:
Milli yüzücüden büyük başarı! Kuzey Tunçelli'den altın madalya
ABONE OL

Romanya'nın Otopeni kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Kuzey Tunçelli, 800m serbest finalinde 7:46.52'lik derecesiyle altın madalya kazandı.

Fenerbahçeli yüzücü Kuzey Tunçelli, Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza attı. Tunçelli, Romanya'nın Otopeni kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 metre serbest müsabakasındaki 7:46.52'lik derecesi ile ikinci kez Dünya Gençler şampiyonu oldu.

Kuzey Tunçelli, 2023'te İsrail'de düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nda 800 ve 1500 metre serbest stilde altın madalyanın sahibi olmuştu. Kuzey öte yandan geçtiğimiz ay Slovakya'da düzenlenen 2025 Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 metre serbestte üst üste ikinci, 1500 metre serbestte de üst üste üçüncü kez Gençler Avrupa şampiyonu olmayı başarmıştı.

  • Dünya Yüzme Şampiyonası
  • Altın Madalya
  • Kuzey Tunçelli

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoföründen yaşlı vatandaşa büyük ayıp! Pes dedirten olay

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.