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Spor

Milli yüzücüler, Karadağ Açık'ta 47 madalya kazandı

Milli yüzücüler, 2024 Karadağ Açık Yüzme Şampiyonası'nda 47 madalya kazandı.

AA16 Temmuz 2024 Salı 00:38 - Güncelleme:
Milli yüzücüler, Karadağ Açık'ta 47 madalya kazandı
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Türkiye, 2024 Karadağ Açık Yüzme Şampiyonası'nı 47 madalyayla zirvede tamamladı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Podgoritsa'da yapılan organizasyonda mücadele eden milli sporcular; 27 altın, 11 gümüş ve 9 bronz madalya kazandı.

Milliler, erkeklerde 15-16 yaş kategorisinde 4 altın, 17-18 yaş kategorisinde 6 altın, 2 gümüş ve 1 bronz, açık yaş kategorisinde 8 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya aldı.

Türkiye, kadınlarda ise açık yaş kategorisinde 9 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalya elde etti.

Şampiyonada 47 madalya kazanan milli takım, genel klasmanda birinci oldu.

  • Milli yüzücüler
  • 2024 Karadağ
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