  Milli yüzücüler, karışık bayrak yarışlarında altın madalya kazandı
Spor

Milli yüzücüler, karışık bayrak yarışlarında altın madalya kazandı

Milli yüzücüler 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda kadın ve erkek karışık bayrak takımları altın madalyanın sahibi oldu.

11 Kasım 2025 Salı 21:08
Milli yüzücüler, karışık bayrak yarışlarında altın madalya kazandı
Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 4. gün müsabakaları devam ediyor. Yüzmede bireysel yarışların ardından takım yarışları yapıldı. Sudem Denizli, Pınar Dönmez, Defne Tanığ ve Gizem Güvenç'ten oluşan Karışık Bayrak Takımı, kadınlar 4x100 metre karışık bayrak yarışında 4.15.59'luk derece ile altın madalya kazandı.

Mert Ali Satır, Emre Sakçı, Arda Akkoyun ve Demir Özdemir'den oluşan takım, erkekler 4x100 metre karışık bayrak yarışında 3.40.56'lık derece ile altın madalya kazandı.

Ecem Dönmez Öğretir, yüzme kadınlar 200 metre serbest stilde, 2.03.89'luk derecesiyle; Erkekler 200 metre serbest stilde mücadele eden Ahmet Mete Boylu ise 1.48.65'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

