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Spor

Milli yüzücülerden 3 madalya

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 4x200 metre Serbest Stil Erkek Bayrak Takımı ve bireysel sporcu Kuzey Tunçelli bronz madalya kazandı. Milli yüzücü Merve Tuncel ise kadınlar 800 metre serbest stil finalinde 8:35.10'luk derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

8 Temmuz 2023 Cumartesi 22:19 - Güncelleme:
Milli yüzücülerden 3 madalya
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Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli yüzücü Merve Tuncel altın, Kuzey Tunçelli ile 4x200 metre Serbest Stil Erkek Bayrak Takımı da bronz madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Merve Tuncel, kadınlar 800 metre serbest stil finalinde 8:35.10'luk derecesiyle altın madalya aldı.

Böylece milli yüzücü Merve Tuncel şampiyonadaki ikinci şampiyonluğunu elde etti.

OLİMPİYAT BARAJI GELDİ

Kuzey Tunçelli ise erkekler 800 metre serbest stil finalinde 7:52.39'luk derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Kuzey Tunçelli, bu derecesiyle olimpiyat B barajını geçmeyi de başardı.

Tuncer Berk Ertürk, Ahmet Burak Işık, Tolga Temiz ve Emir Batur Albayrak'tan oluşan 4x200 metre Serbest Stil Erkek Bayrak Takımı ise 7:21.38'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

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