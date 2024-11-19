A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi için Karadağ karşısında sahaya çıkacak. İki takım arasında Samsun'da oynanan karşılaşmayı Kırmızı-Beyazlı ekibimiz İrfan Can Kahveci'nin attığı golle 1-0 kazanmaştı.

Bu akşamki karşılaşmada İsviçre Futbol Federasyonundan hakem Urs Schnyder düdük çalacak. Milliler kazanırsa hiçbir sonuca bakmadan A Ligi'ne yükselecek. TSİ 22.45'te başlayacak heyecanlı mücadele, İksic Şehir Stadyumu'nda gerçekleşecek. Maç, TV8'den şifresiz olarak yayınlanacak.

PUAN VE AVERAJDA İPLER BİZDE

Milli Takım'ın Karadağ Milli Takımı ile berabere kalması ya da mağlup olması halinde ise liderlik için Galler-İzlanda maçının sonucu önem kazanacak. Galler ile iki maçta da berabere kalan Ay-Yıldızlı ekibin genel averajı, Galler'den 3 gol fazla durumda.

Karadağ ile golsüz berabere kalmamız ve Galler'in de İzlanda'yı 3-0 mağlup etmesi halinde averaj, ikili averaj, atılan ve yenilen goller eşitlenecek. Bu durumda ise iki takımın centilmenlik puanı (görülen kartlar) lideri belirleyecek.

KENAN GELDİ, BARDAKCI GİTTİ

Ay-Yıldızlı ekipte cezası sona eren Kenan Yıldız bu maçta forma giyebilecek. Cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı ise kamptan ayrıldı. Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Gül, Ahmed Kutucu ile sonradan kadroya davet edilen Eren Dinkci sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Ayyıldızlı ekipte Yasin Özcan, Bertuğ Yıldırım, Cihan Çanak ve Gökhan Sazdağı ise aday kadroya dahil edildi. Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Eren Elmalı'nın durumu ise maç günü netlik kazanacak.

SON VURUŞ ÇALIŞMASI

Maç öncesi hazırlıklarını dün Kayseri'de tamamlayan A Milli Takım için TFF'den yapılan idman açıklaması dikkat çekti. Federasyonun resmi sitesindeki bildirimde, top kapma ve 'son vuruş' üzerine çalışıldığı ifade edildi.

"KENAN'I GÖRECEĞİZ"

UEFA'nın eski başkanı, futbol efsanesi Michael Platini, Sportmediaset'e verdiği röportajda Juventus'ta 10 numaranın teslim edildiği Kenan Yıldız hakkında da konuştu.

Platini, "Futbolda VAR'a karşıyım. Sadece ofsaytlar için teknoloji kullanılabilir. Hakemlerin göremediği durumlarda kenardaki yardımcıları yardım etmelidir. Artık maçları da pek takip etmiyorum, pek bir şey bilmiyorum. Motta, Kenan'ın Juventus'un sorunlarını çözebileceğini düşündü. Formanın ağırlığı olmaz. 18 yaşındayken benim için de çok konuşulurdu. Bakalım kariyerinin sonunda ne yapacağını göreceğiz" dedi.