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Spor

Milliler, ABD maçına hazır

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. maçında ABD'yle karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

IHA25 Haziran 2026 Perşembe 08:20 - Güncelleme:
Milliler, ABD maçına hazır
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu müsabakanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Carson Sports Park'ta Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman düz koşuyla başladı ve istasyon çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise ABD maçının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmanı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti.

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