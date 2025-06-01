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Spor

Milliler, ABD öncesi çalışmalara başladı

A Milli Futbol Takımı, ABD'de 7 Haziran ve 11 Haziran tarihlerinde oynayacağı hazırlık maçlarının çalışmalarına başladı.

AA1 Haziran 2025 Pazar 21:36 - Güncelleme:
Milliler, ABD öncesi çalışmalara başladı
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Amerika Birleşik Devletleri'nde 7 Haziran'da ABD ve 11 Haziran'da Meksika ile özel maçlarda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Riva'da bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Süper Lig'de maçların tamamlanmasının ardından TFF'nin Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanarak, ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde, sınırlı bir oyuncu grubunun katılımıyla yapılan antrenman, öncelikle fitness salonundaki kuvvet ve mobilizasyon çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya gelen futbolcular, burada da pas ve aerobik koşu çalışmaları yaparak idmanı tamamladı.

A Milliler, yarın saat 16.45'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık bir antrenman yapacak.

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