Milliler, Balkan Şampiyonası'nda 2. oldu

Bosna Hersek'te düzenlenen 21 Yaş Altı Kadınlar Balkan Voleybol Şampiyonası'nda, Türkiye finalde Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu ve turnuvayı gümüş madalyayla kapattı.

21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, şampiyonadaki dördüncü ve son maçında Sırbistan'a 20-25, 25-15, 17-25 ve 19-25'lik setlerle 3-1 yenildi.

Organizasyonda ilk mağlubiyetini yaşayan milliler, 9 puanla ikinci sırada yer aldı ve gümüş madalya elde etti. Oynadığı tüm maçları kazanan Sırbistan ise şampiyonluğa ulaştı.