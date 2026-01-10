İSTANBUL 15°C / 9°C
Milliler Bulgaristan karşısında tur için sahada

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turu rövanşında yarın Ordu'da Bulgaristan'ı konuk edecek.

10 Ocak 2026 Cumartesi 09:00
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turu rövanş maçında Bulgaristan'ı yarın Ordu'da ağırlayacak.

Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı, Bosna Hersek'ten Aleksandar Jovic-Nedim Arnautovic hakem ikilisi yönetecek.

Bulgaristan'da yapılan müsabakayı 37-35 kazanan milli takım, tur için avantaj elde etmişti.

Ön eleme etabını geçen takım, eleme turu gruplarına yükselerek 2028 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda mücadelesini sürdürecek.

