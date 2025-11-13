İSTANBUL 17°C / 7°C
Milliler, Bulgaristan maçı hazırlıklarına tam gaz devam etti

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım, kritik maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA13 Kasım 2025 Perşembe 23:01 - Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçında 15 Kasım Cumartesi günü Bulgaristan'ı Bursa'da ağırlayacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Rondo ve taktik çalışmalarıyla devam eden idman, duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Milli oyuncu Emirhan Topçu, ağrısı sebebiyle antrenmana katılmadı.

Milli takımın idmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Baş Hukuk Müşaviri Erkan Kıraç, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel tribünden takip etti.

A Milli Takım, yarın saat 12.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık idmanla Bulgaristan maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

