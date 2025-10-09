Milliler, Bulgaristan maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti. Aday kadroda yer alan tüm oyuncular eksiksiz olarak çalışmaya katıldı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktörü Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, fitness salonunda yapılan ön hazırlık çalışması ile başladı. Daha sonra sahaya gelen oyuncular, ısınmanın ardından sırasıyla rondo, taktik ve duran top çalışmaları yaptı.

Millilerin bugünkü antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de tribünden takip etti.

A Milli Takım, yarın saat 11.15'te Bulgaristan karşılaşması öncesinde antrenman yapacak, saat 16.00'da ise Türk Hava Yolları'na ait uçakla Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya yolculuk edecek.