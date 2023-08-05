Milliler, Büyük Britanya'yı mağlup etti

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası İkinci Klasman karşılaşmasında Türkiye, Büyük Britanya'yı 33-26 mağlup etti.
17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası İkinci Klasman A Grubu'nda Türkiye, ilk maçında Büyük Britanya'yı 33-26 mağlup etti.
Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmada milli takım rakibi karşısında ilk yarıyı 18-12 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlı ekip salondan 33-26'lık skorla galip ayrıldı.
Milli takım gruptaki ikinci maçında 7 Ağustos Pazartesi günü İtalya ile karşılaşacak.