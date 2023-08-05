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Spor

Milliler, Büyük Britanya'yı mağlup etti

Ankara'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası 2. Klasmanı A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Büyük Britanya'yı 33-26 mağlup etti.

5 Ağustos 2023 Cumartesi 22:55 - Güncelleme:
Milliler, Büyük Britanya'yı mağlup etti
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17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası İkinci Klasman karşılaşmasında Türkiye, Büyük Britanya'yı 33-26 mağlup etti.

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası İkinci Klasman A Grubu'nda Türkiye, ilk maçında Büyük Britanya'yı 33-26 mağlup etti.

Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmada milli takım rakibi karşısında ilk yarıyı 18-12 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlı ekip salondan 33-26'lık skorla galip ayrıldı.

Milli takım gruptaki ikinci maçında 7 Ağustos Pazartesi günü İtalya ile karşılaşacak.

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