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Spor

Milliler, Çekya hazırlıklarına başladı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarına başladı.

AA23 Haziran 2024 Pazar 19:45 - Güncelleme:
Milliler, Çekya hazırlıklarına başladı
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Barsinghausen'deki kamp merkezinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası, basına açık gerçekleştirildi.

Portekiz karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular sahaya çıktı.

Tedavisi süren İrfan Can Kahveci idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. İrfan, daha sonra bireysel olarak çalışmayı sürdürdü. Hafif sakatlığı bulunan Arda Güler ise takımdan ayrı çalıştı.

Dizindeki ağrı nedeniyle Portekiz karşılaşmasında forma giyemeyen kaleci Mert Günok, tedavisi sürdüğü için antrenmanda yer alamadı.

İdmanın basına açık bölümünde oyuncular; ısınma, koşu, pas ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da idmanı izledi.

Ay-yıldızlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Çekya karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

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