Milliler, Dominik Cumhuriyeti'ni rahat geçti

Hırvatistan ve Macaristan'ın ortaklaşa düzenlediği FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milli takım üçüncü maçında Hırvatistan'ın Osijek kentinde Dominik Cumhuriyeti'yle karşılaştı.

Rakibini 25-19, 25-20 ve 25-15'lik setlerle 3-0 yenen milliler, B Grubu'ndaki üçüncü maçını da galibiyetle tamamlamış oldu.

Türkiye, gruptaki dördüncü maçında 5 Ağustos Cumartesi günü TSİ 22.00'da Almanya'yla karşılaşacak.