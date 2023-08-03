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Spor

Milliler, Dominik Cumhuriyeti'ni rahat geçti

FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, B Grubu'ndaki 3. maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti.

3 Ağustos 2023 Perşembe 20:31 - Güncelleme:
Milliler, Dominik Cumhuriyeti'ni rahat geçti
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Hırvatistan ve Macaristan'ın ortaklaşa düzenlediği FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milli takım üçüncü maçında Hırvatistan'ın Osijek kentinde Dominik Cumhuriyeti'yle karşılaştı.

Rakibini 25-19, 25-20 ve 25-15'lik setlerle 3-0 yenen milliler, B Grubu'ndaki üçüncü maçını da galibiyetle tamamlamış oldu.

Türkiye, gruptaki dördüncü maçında 5 Ağustos Cumartesi günü TSİ 22.00'da Almanya'yla karşılaşacak.

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