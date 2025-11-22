İSTANBUL 22°C / 14°C
Spor

Milliler Dünya Kupası için favori

Football Meets Data'nın Süper Bilgisayarı, UEFA bölgesinde Play-Off'a kalan takımlardan hangilerinin Dünya Kupası'na gitme olasılığının daha yüksek olduğunu değerlendirdi. A Milli Futbol Takımı'nın Romanya ile oynayacağı yarı final maçında yüzde 83 favori olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

AKŞAM22 Kasım 2025 Cumartesi 09:32 - Güncelleme:
Milliler Dünya Kupası için favori
ABONE OL

Football Meets Data'nın Süper Bilgisayarı, UEFA bölgesinde Play-Off'a kalan takımlardan hangilerinin Dünya Kupası'na gitme olasılığının daha yüksek olduğunu değerlendirdi. Takımların performans verilerine bakılarak yapılan değerlendirmede Türkiye'nin Romanya ile oynayacağı yarı final maçında yüzde 83 favori olduğu ortaya çıktı. Takımımızın finale kalıp, finalden de galip ayrılarak Dünya Kupası'na gideceği ihtimali ise %48 olarak değerlendirildi. Grupta %84 final oynar ihtimaline sahip İtalya da bizimle aynı oranda Dünya Kupası'na gider ihtimaline sahip.

ANKETİN DE EN GÜÇLÜSÜ BİZİZ

Romanya'yı elememiz halinde karşılaşacağımız muhtemel rakiplerden Slovakya'nın finale kalma olasılığı yüzde 58, Dünya Kupası'na gitme olasılığı yüzde 26 olurken, yarı finaldeki rakibi K.Makedonya yüzde 15 yarı finali kazanır, yüzde 4 Dünya Kupası'na gider ihtimaliyle en zayıf milli takım olarak gösterildi. Aynı istatistik sitesinin anketine katılan 4 bin 500 kişi de bizim grubun yüzde 67.8 favorisinin olduğumuzu oyladı. Kosova'ya yüzde 13.9, Slovakya'ya 9.8 ve Romanya'ya ise 8.5 şans tanındı.

  • a milli futbol takımı
  • play off
  • Dünya kupası

