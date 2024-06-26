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Spor

Milliler, en kritik sınavına çıkıyor! Muhtemel rakiplerimiz belli oldu

A Milli Takım, EURO 2024 F Grubu üçüncü ve son maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek. Millilerin bu maçtan alacağı sonuca göre son 16'daki rakibi belli olacak. İşte detaylar..

26 Haziran 2024 Çarşamba 09:28 - Güncelleme:
Milliler, en kritik sınavına çıkıyor! Muhtemel rakiplerimiz belli oldu
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te A Milli Futbol Takımı'nın mücadele ettiği F Grubu'nda son maçlar bu gece tamamlanacak. A Milli Futbol Takımı, 3'üncü sıradaki Çekya ile kozlarını paylaşacak. Gruptan çıkmayı garantileyen Portekiz ise son sıradaki Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı, bugün alınacak sonuçlarına göre Avrupa Şampiyonası'nda yoluna devam edecek. Dev heyecanın tavan yaptığı dönemde A Milli Futbol Takımı'nın muhtemel rakipleri merak konusu oldu. A Milli Futbol Takımı'nın muhtemel rakiplerini sizler için derledik.

PUAN DURUMU

A Milli Futbol Takımı'nın mücadele ettiği F Grubu'nda geride kalan 2 haftanın ardından oluşan puan durumunda sadece Portekiz gruptan çıkmayı garantiledi. Geride kalan maçların ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

1-) Portekiz | 6 puan, +4 averaj

2-) Türkiye | 3 puan, -1 averaj

3-) Çekya | 1 puan, -1 averaj

4-) Gürcistan | 1 puan, -2 averaj

EURO 2024 F Grubu'nun son haftasında maçlar aynı saatte oynanacak. A Milli Futbol Takımı, Çekya ile kozlarını paylaşacak. Portekiz ise Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

PUAN ALIRSAK 2'NCİ OLACAĞIZ

A Milli Futbol Takımı, Çekya'yı mağlup etmesi durumunda grubunu 2'nci sırada noktalayacak. Çekya, Türkiye maçından puan alamaması durumunda EURO 2024'e veda edecek.

KAYBEDERSEK AVERAJ HESAPLARI BAŞLAYACAK

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, Çekya maçında sahadan mağlup ayrılması durumunda grubunu 3'üncü sırada tamamlayacak ve diğer maçlara gözünü çevirecek.

Çekya karşısında 2 farklı veya daha az mağlubiyetlerde A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te yoluna devam edecek. Çekya'ya 3 veya daha üstü farklı skorlarla kaybetmemiz halinde EURO 2024 maceramız sona erecek.

GÜRCİSTAN'I UNUTMAMAK GEREK

A Milli Futbol Takımı'nın Çekya'ya mağlup olması durumunda grup sonuncusu olma ihtimali de yer alıyor. Gürcistan'ın bir futbol mucizesi gerçekleştirip Portekiz'i mağlup etmesi halinde Bizim Çocuklar'ın EURO 2024 yolculuğu grup aşamasında bitecek.

A Milli Futbol Takımı'nın Çekya'yla berabere kalması ve Gürcistan'ın da Portekiz'i mağlup etmesi halinde puanlar eşitlenecek. A Milli Futbol Takımı, ikili averajda Gürcistan'dan üstün olduğu için Gürcistan en iyi 3'üncüler arasından organizasyona devam edecek.

MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nu 2'nci sırada bitirmesi halinde Avusturya'nın rakibi olacak. Grupta 3'üncü olmamız ve son 16 turuna adımızı yazdırmamız halinde A Milli Futbol Takımı ya İspanya ya da İngiltere ile eşleşecek.

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