İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2021 Cumartesi / 17 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5751
  • EURO
    10,4737
  • ALTIN
    524.253
  • BIST100
    1422.06
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milliler EURO 2020 hazırlıklarına devam ediyor
Spor

Milliler EURO 2020 hazırlıklarına devam ediyor

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 öncesinde Antalya'da gerçekleştirdiği hazırlık kampında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor.

DHA29 Mayıs 2021 Cumartesi 22:49 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 22:49
ABONE OL

EURO 2020 öncesinde Antalya kampında hazırlıklarına devam eden ay-yıldızlılar, Regnum Carya Golf & SPA Resort'un sahasında antrenman yaptı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30'da başlayan basına açık antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Koşu ve ısınmayla başlayan antrenmanda ardından istasyon çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra iki gruba ayrılan milliler, küçük sahada taktik maç oynadı. Teknik patron Şenol Güneş, sık sık oyuncularına uyarıda bulundu. Antrenman sırasında Umut Meraş, dizine aldığı darbe sonrası hafif sakatlık yaşadı. Şenol Güneş, Umut Meraş'ın durumu hakkında bilgi aldıktan sonra milli futbolcu antrenmana devam etti. Antrenmanın son bölümünde ay-yıldızlılar, taktik maç yaptı.

A Milli Futbol Takımı, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçını Gine ile 31 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Antalya Stadyumu'nda oynayacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.