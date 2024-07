2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finalde elenen A Milli Futbol Takımı'nın oyuncuları, veda mesajları paylaştı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'ün çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 yenilerek elenen ay-yıldızlı takımın futbolcuları, sosyal medya hesaplarından duygusal mesajlar yayımladı.

Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, ilerideki büyük başarıların başlangıcını yaptıklarını belirterek, "Hayallerimiz sınırsızdı ama ne kadar çabalamış olsak da maalesef dün bu hayallerimiz son buldu. Çok özlediğimiz duyguları tekrar hissetmek, hissettirmek için de çıkmıştık bu yola. Aynı hedefi gerçekleştirmek için bir araya geldiğimizde ne kadar güzel olduğumuzu hatırlamak da çok önemliydi. Ülke olarak bunu başardığımızı düşünüyorum. Bu turnuva ileride bizim için bir dönüm noktası olarak hatırlanabilir. Şimdi tek yapmamız gereken hep beraber çalışmaya devam etmek ve Türk futbolunun hak ettiği yerlerde devamlı var olmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Hakan, mesajını, "Bu turnuvada emeği geçen hocalarımıza, tüm ekibe, takım arkadaşlarıma, Almanya'da ve evlerinde bizi müthiş destekleyen taraftarımıza çok teşekkürler. Biz birlikte çok güzeliz. Ne mutlu Türk'üm diyene." cümlesiyle tamamladı.



SAMET: "MİLLETİMİZE BU HEYECANI YAŞATABİLMENİN BURUK MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"



Hollanda karşısında A Milli Takım'ı 1-0 öne geçiren savunma oyuncusu Samet Akaydın, buruk bir mutluluk yaşadıklarını belirtti.

Turnuva boyunca kendilerini destekleyen vatandaşlara teşekkür eden Samet, şunları kaydetti:

"EURO 2024 maalesef bizim için çeyrek final aşamasında sona erdi fakat yine de yıllar sonra milletimize bu heyecanı yaşatabilmenin buruk mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle, beni her zaman destekleyen aileme ve iyi günde kötü günde yanımda olan çok sevdiğim dostlarıma teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin sevgisi ve inancı olmasaydı, bu başarıyı elde etmek mümkün olmazdı. Aynı şekilde, birlikte ter döktüğümüz takım arkadaşlarıma ve teknik ekibe de teşekkür borçluyum. Birlikte geçirdiğimiz her an, bizim için çok değerliydi. Turnuva boyunca Almanya'nın her şehrinde bayrağımız için tribünleri dolduran vatandaşlarımıza da özel bir teşekkür etmek istiyorum. Sizin coşkunuz ve desteğiniz olmasaydı, sahada gösterdiğimiz performansı bu kadar ileriye taşıyamazdık. Son olarak, doktorumuza, fizyoterapistlerimize, masörlerimize, malzemecilerimize, medya ekibimize, güvenlik ekibimize, Riva personeline ve idarecilerimize teşekkür ediyorum."



ABDÜLKERİM: "ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDEBİLMEK İÇİN ÇALIŞTIK"



A Milli Takım'ın tecrübeli stoperlerinden Abdülkerim Bardakcı, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

Çeyrek finalde elendikleri için üzüldüklerini aktaran Abdülkerim, "EURO 2024'te çeyrek finalde elenmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ben ve tüm takım arkadaşlarım, ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bu süreçte bizlere olan inancını kaybetmeyen, gerek televizyon başında gerek ise stadyumda bizi canıgönülden destekleyen, her daim yanımızda olan, dualarını eksik etmeyen tüm halkımıza sonsuz teşekkürler. Ne mutlu Türk'üm diyene." şeklinde görüş belirtti.