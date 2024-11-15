İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2024 Cuma / 14 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4236
  • EURO
    36,4484
  • ALTIN
    2841.92
  • BIST100
    9466
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Milliler, Galler maçına hazır!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında yarın Kayseri'de oynayacağı Galler müsabakasının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

AA15 Kasım 2024 Cuma 12:12 - Güncelleme:
Milliler, Galler maçına hazır!
ABONE OL

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yarın Galler ile Kayseri'de oynayacağı maç öncesinde İstanbul'daki son antrenmanını gerçekleştirdi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, istasyon ve koşu çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galler karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

İdmanda, sık sık arkadaşlarıyla şakalaşan Yunus Akgün neşeli hareketleriyle dikkat çekti.

A Milli Takımı'nda dizinde ağrı olan Eren Dinkci çalışmada yer almadı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve yöneticiler de antrenmanı takip etti.

Ay-yıldızlı ekip, bugün saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Kayseri'ye hareket edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.