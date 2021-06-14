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Spor

Milliler Galler maçına hazırlanıyor

Türkiye A Millî Futbol Takımı, Galler ile 16 Haziran'da oynayacağı EURO 2020 grup ikinci maçının hazırlıklarını sürdürdü.

DHA14 Haziran 2021 Pazartesi 22:25 - Güncelleme: 14 Haziran 2021 Pazartesi 22:25
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Ay-Yıldızlılar, Azerbaycan'daki ikinci antrenmanını, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'nün maçlarına ev sahipliği yapan Bakcell Arena'da yaptı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana tüm takım katıldı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 2 grup halinde kontrol pas ve dar alan çalışması ile devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde de tam saha taktik çalışması ve çift kale maç yapıldı. İdman şut çalışması ile sona erdi. Yaklaşık 1.5 saat süren idmanı A Millî Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Selim Soydan ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da takip etti.

Milliler, Galler maçının son çalışmasını yarın akşam TSİ 17.30'da karşılaşmanın oynanacağı Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapacak. Antrenman öncesinde teknik direktör Şenol Güneş ve bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek.

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