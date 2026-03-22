22 Mart 2026 Pazar / 4 Sevval 1447
  • Milliler geri döndü! Hentbolda Romanya engeli aşıldı
Spor

Milliler geri döndü! Hentbolda Romanya engeli aşıldı

A Milli Erkek Hentbol Takımı, ilk maçı kaybetmesine rağmen rövanşta Romanya'yı 37-31 mağlup ederek tur atladı.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 37-32 kaybettiği 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. tur ilk maçının rövanşında Romanya'yı 37-31 yenerek tur atladı.

Romanya'nın Buzau kentindeki Romeo Lamandi Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 21-16 önde geçen Türkiye, Koray Ayar'ın bitime 2 saniye kala attığı golle sahadan 6 farkla galip ayrıldı.

Eşleşmenin Bolu'daki ilk karşılaşmasını 5 farkla kaybeden ay-yıldızlılar, gol averajıyla eleme 3. turuna yükselerek Norveç'in rakibi oldu.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, mayıs ayında oynanacak Norveç eşleşmesini de geçerse 2027 Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.

