A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki dördüncü maçında Sırbistan'ı 94-86'lık skorla mağlup etti.

Dört takımın mücadele ettiği C Grubu'nda oynadığı oynadığı 4 maçı da kazanan Türkiye, liderliğini koruyarak bir üst tura çıkmayı garantiledi!

Sırbistan, C Grubu'nda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda ikinci basamakta yer alıyor.

A Milli Takım, gruptaki beşinci maçında Bosna Hersek ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Grupta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunan Sırbistan ise İsviçre'ye konuk olacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu 4. maçında Sırbistan'ı konuk etti.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmaya Türkiye, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Tarık Biberovic, Ercan Osmani ve Ömer Faruk Yurtseven ilk 5'iyle başladı.

Sırbistan ise Avramovic, Dangubic, Dobric, Davidovac ve Mitrovic ilk 5'iyle sahaya çıktı.

BAKAN BAK DA İZLEDİ

Türkiye-Sırbistan maçını, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

Bakan Bak, müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karagöz ile birlikte izledi.

Mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Anadolu Efes Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan'ın da arasında yer aldığı çok sayıda isim de takip etti.

BGM'DE MİLLİ TAKIMA TAM DESTEK

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Sırbistan'ı ağırladığı karşılaşma kapalı gişe oynandı.

BGM'de tüm koltuklara Türk bayrakları bırakıldı. Satışa çıkarılan tüm bileti tüketen Türk taraftarlar, tribünleri doldurarak tezahüratlar ve marşlar eşliğinde milli takıma destekte bulundu.

TÜRKİYE'DE 1, SIRBİSTAN'DA 2 DEĞİŞİKLİK

2027 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki dördüncü maçta iki takım, 12 kişilik oyuncu listesinde bir önceki mücadeleye göre değişiklik yaptı.

A Milli Takım'da Can Korkmaz'ın yerine Yiğit Arslan kadroya dahil edildi. Sırbistan'da ise Nikola Kalinic ile Filip Barna'nın yerine Nemanja Dangubic ile Aleksa Avramovic kadroda yer aldı.