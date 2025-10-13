Milliler, Gürcistan maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile Kocaeli'de oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda dün oynanan Bulgaristan maçının ilk 11'inde yer alan futbolcular yenileme antrenmanı yaparken diğer oyuncular ise teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketlerinin ardından pas ve top kapma, sonrasında da taktik çalışmalar yapılan idmanda 6 kişilik takımlarla taktik oyun çalışması yaptı.

Milli kaleci Berke Özer'in izinsiz olarak kamptan ayrılmasının ardından aday kadroya davet edilen Muhammed Şengezer de antrenmanda yer aldı.

Ay-yıldızlılar, yarın saat 13.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Gürcistan maçı öncesi resmi idmanını yapacak. Ardından milliler, saat 20.00'de Riva'dan otobüsle Kocaeli'ye hareket edecek. Vincenzo Montella ve milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, saat 20.45'te Kocaeli Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlı takım, basın toplantısının ardından statta kısa bir yürüyüş yapacak.