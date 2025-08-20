İSTANBUL 28°C / 19°C
  Milliler, hazırlık maçında Litvanya'yı mağlup etti
Spor

Milliler, hazırlık maçında Litvanya'yı mağlup etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Litvanya'yı 84-81 mağlup etti.

20 Ağustos 2025 Çarşamba 22:35
Milliler, hazırlık maçında Litvanya'yı mağlup etti
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Litvanya ile deplasmanda oynadığı özel müsabakayı 84-81 kazandı.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 21-18 önde bitiren ay-yıldızlılar, soyunma odasına da 46-40 üstün gitti.

Üçüncü periyodu 66-59 önde kapatan milli takım, karşılaşmadan 84-81'lik galibiyetle ayrıldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 23 Ağustos Cumartesi günü Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamındaki son hazırlık maçında Karadağ'ı Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırlayacak.

  • Milli Erkek Basketbol
  • Hazırlık Maçı
  • Litvanya Maçı

Popüler Haberler
