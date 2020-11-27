Milliler Hırvatistan engelini aşamadı

27 Kasım 2020 Cuma 21:27 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 21:27

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, ikinci dönemindeki ilk sınavında FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 3’üncü hafta maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. A Milli Erkek Basketbol Takımı karşılaşmadan 79-62 mağlup ayrıldı. A Milli Takım, gruptaki 4’üncü maçında pazar günü Hollanda ile karşılaşacak.

KARŞILAŞMAYI BAKAN KASAPOĞLU DA TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da karşılaşmayı locadan takip etti. Bakan Kasapoğlu’na Türkiye Basketbol Federasyonu yöneticileri eşlik etti.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Tomas Jasevicius (Litvanya), Fernando Calatrava (İspanya), Alexandre Deman (Fransa)

HIRVATİSTAN: Ukic, Marcinkovic, Dreznjak, Bilan 30, Sakic 17, Rogic 12, Kruslin 9, Maric 2, Ramljak 3, Prkacin 6

TÜRKİYE: Larkin 12, Melih 14, Metecan 6, Alperen 9, Ege, Buğrahan 3, Sertaç 2, Berkan 5, Göksenin 4, Doğuş, Şehmus, Berk 7

1’İNCİ PERİYOT: 24-7

DEVRE: 45-24

3’ÜNCÜ PERİYOT: 57-43

BEŞ FAULLE ÇIKANLAR: Sertaç, Alperen (Türkiye)