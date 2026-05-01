  Milliler için prova zamanı! Hazırlık maçları belli oldu...
Spor

Milliler için prova zamanı! Hazırlık maçları belli oldu...

2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Takım'ımız, önemli turnuvanın öncesinde 2 hazırlık maçına çıkacak. Millilerimiz, Kuzey Makedonya ve Venezuela ile karşı karşıya gelecek.

HABER MERKEZİ1 Mayıs 2026 Cuma 18:18
Milliler için prova zamanı! Hazırlık maçları belli oldu...
Bu yaz 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Takım'ımız, kritik turnuva öncesinde 2 hazırlık maçına çıkacak. Milliler, turnuvanın provası kapsamında Kuzey Makedonya ve Venezuela ile karşı karşıya gelecek.

24 yıl aradan sonra FIFA Dünya Kupası finallerinde mücadele edecek A Millî Takımımız, turnuva hazırlıkları kapsamında 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ve 6 Haziran'da ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile birer özel maç oynayacak.

Müsabakalara ev sahipliği yapacak stadyumlar ve karşılaşmaların başlama saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak.

