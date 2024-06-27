EURO 2024'te Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile mücadele ettiği F Grubu'nu 2. tamamlayan Türkiye, adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Milliler, bu turda D Grubu'nu lider olarak tamamlayan Avusturya ile karşılaşacak. Milliler, turnuva öncesinde hazırlık müsabakasında mücadele ettiği rakibine 6-1'lik skorla mağlup olmuştu. Bu farklı mağlubiyet, eşleşme öncesi A Milli Takım için ayrı bir motivasyon kaynağı olacaktır. Milliler, rakibini dev organizasyondan eleyerek rövanş mücadelesi sayılabilecek karşılaşmayı kazanmak isteyecek.

TEHLİKELİ BİR TAKIM

Hollanda ve Fransa'nın olduğu gruptan lider olarak çıkan Avusturya'nın en belirgin özelliği: oyun disiplini. Ragnick'in takımı, yerden sert paslarla rakiplerinin üzerine gidiyor. Topu ileriye doğru şişirme; gelişi güzel oyun kurma gibi bir durum bu takımda yok. Grupta 6 gol atan Avusturya, hepsini rakip ceza sahası içerisinden buldu. Özellikleri pozisyonları bitirme konusunda çok iyiler. 22 şut çeken Avusturya, yüzde 27.3 gole çevirme oranı yakaladı.

FİNAL HİÇ ZOR DEĞİL

Grubu ikinci sırada bitirmeyi başararak Avusturya ile son 16'da eşleşen A Milli Erkek Futbol Takımı, finale kadar güçlü takımlarla eşleşmeyecek. Avusturya'yı elersek sonrasında çeyrek ve yarı fi nali geçmek o kadar da zor değil. Ay-Yıldızlı ekip; Almanya, Portekiz, İspanya ve Fransa gibi turnuvanın favorileriyle 14 Temmuz tarihindeki fi nale kadar karşı karşıya gelemeyecek.