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Spor

Milliler İspanya'ya ulaştı

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci karşılaşmasında yarın Norveç ile oynayacağı maç için İspanya'ya ulaştı.

AA26 Mart 2021 Cuma 17:17 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 17:17
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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın Norveç ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, İspanya'ya ulaştı.

Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan kalkan özel uçak, Malaga kentindeki San Julian Havalimanı'na indi. Milliler, otobüsle konaklayacakları otele geçti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı milli takım kafilesini Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay karşıladı.

Milliler, Norveç müsabakası öncesi son antrenmanını müsabakanın oynanacağı La Rosaleda Stadı'nda TSİ 20.00'de gerçekleştirecek. Teknik direktör Şenol Güneş ile aday kadrodan bir futbolcu, idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Norveç-Türkiye karşılaşması, yarın TSİ 20.00'de başlayacak.

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